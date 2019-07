vor 42 Min.

TSV Babenhausen: Augenmerk soll auf Jugendarbeit liegen

Mit mehr als 2000 Mitgliedern ist der TSV Babenhausen weiterhin der mit Abstand größte Verein im Ort. Was dazu beitragen soll, dass diese Zahl konstant bleibt.

Von Fritz Settele

Knapp ein Drittel der rund 2100 Mitglieder des TSV Babenhausen sind Kinder und Jugendliche. Auf diese richte der größte Verein in der Marktgemeinde auch ein besonderes Augenmerk, sagte der Vorsitzende Martin Gleich bei der Jahresversammlung, die kürzlich stattfand. Er berichtete zudem stolz, dass die Mitgliederzahl, im Gegensatz zu manch anderen Vereinen, auf dem Vorjahresniveau liegt.

Mit rund 1100 Mitgliedern, darunter knapp 400 Schüler und Jugendliche, bleibt die Sparte Turnen und Turnspiele weiterhin die mit Abstand größte Abteilung, gefolgt von Tennis (rund 340), Fußball (rund 330), Ski (rund 270), Kampfsport (knapp 40) und Kegeln (knapp 30). Insgesamt werden 507 Schüler und 170 Jugendliche in den verschiedenen Abteilungen und Sparten betreut. Gerade in der Jugendarbeit, so Gleich, „muss der Verein Hervorragendes leisten, denn die heutige Jugend sucht neben dem sportlichen Erfolg vor allem Spaß, Freude und Kameradschaft“. Zudem müssten die Jugendlichen mittels Präventionsmaßnahmen, durch sportliche Angebote und Hinweise, „die Gefahren von Alkohol, Drogen und Gewalt erkennen und davor bewahrt werden“.

TSV will Ausschau halten nach neuen Übungsleitern

Die 52 lizenzierten Übungsleiter investierten im vergangenen Jahr rund 3500 Stunden in die Trainings- und Jugendarbeit. Dazu kamen fast 2900 ehrenamtliche Stunden durch Betreuer ohne entsprechende Scheine. In den insgesamt fast 6200 Trainingsstunden ist die Verwaltungsarbeit jedoch noch nicht berücksichtigt. Gleich forderte die Abteilungen auf, nach weiteren Übungsleitern Ausschau zu halten. In diesem Zusammenhang dankte Bürgermeister Otto Göppel dem „Familienverbund Gleich“. Ohne Martina, Rosemarie und Martin Gleich wäre nach seinen Worten die TSV-Arbeit wohl kaum zu stemmen.

Im Vergleich zu anderen Vereinen dieser Größenordnung habe der TSV äußerst moderate Mitgliedsbeiträge, sagte Gleich weiter. Der Verein zeichne sich durch äußerst niedrige Beiträge für Familienmitgliedschaften aus. Bei der Festsetzung der Beiträge müsse der TSV allerdings Basisvorgaben der Bayerischen Sportförderrichtlinien beachten, um in den Genuss staatlicher Mittel zu kommen.

Laut Gleich belaufen sich die Einnahmen durch Mitgliedsbeiträge auf rund 66000 Euro. Nach Abzug der Ausgaben – wobei die Verbandsabgabe an den BLSV mit fast 7000 Euro den größten Brocken darstellt – werden fast 41000 Euro nach einem bewährten Schlüssel an die einzelnen Abteilungen ausgeschüttet. Dass die vor zehn Jahren beschlossene Fotovoltaikanlage auf den Dächern der alten Turnhalle und des Vereinsheims inzwischen abgezahlt ist, mache sich jetzt auch finanziell bemerkbar. So konnte zum ersten Mal ein Überschuss an die Abteilungen ausgeschüttet werden – zweckgebunden für die Jugendarbeit. Hauptkassier Klaus Seidler bestätigte Gleichs Zahlen. Er machte aber darauf aufmerksam, dass der Gesamtetat fast 110000 Euro betrage, da zu den Mitgliedsbeiträgen noch Zuschüsse und Spenden kämen. So erhöhte sich auch die Ausschüttung an die Abteilungen und so konnten Rücklagen getätigt werden.

Zudem sprach Martin Gleich von einer „super Zusammenarbeit mit den drei örtlichen Schulen“ und dankte der Marktgemeinde für die „tollen Sportstätten“. Froh zeigte er sich darüber, dass vor einigen Jahren die Schließung des Bades in der Seniorenwohnanlage verhindert werden konnte. Schließlich nutze der TSV dieses für Schwimmkurse und die Seniorenarbeit.

Gleichs besonderer Dank, unterstützt von Bürgermeister Göppel, galt den vielen Ehrenamtlichen. Sie seien „die wichtigste Voraussetzung für eine zukunftsorientierte Vereinsarbeit, die tragende Säule“. Außerdem meinte er, das Spektrum Breitensport erforderte zusätzliche Angebote der sportlichen Betätigungen, beispielsweise für Familien oder in Sachen Reha-Sport. Mit Tätigkeitsberichten der Abteilungen und Ehrungen (Bericht folgt) klang die Versammlung aus.

