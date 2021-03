06:00 Uhr

TV-Star Harald Schmidt schickt dem Dietenheimer Pfarrer Glückwünsche

Plus Der Dietenheimer Stadtpfarrer Gerhard Bundschuh feiert 70. Geburtstag. Auch ein Fernsehstar gratuliert ihm in der Kirche.

Von Wilhelm Schmid

Dass auf den Gottesdienst am vierten Fastensonntag Gratulationen zu seinem 70. Geburtstag folgen werden, hatte der Dietenheimer Stadtpfarrer Gerhard Bundschuh schon geahnt. Überrascht haben dürften ihn die Gratulanten aber dennoch. Unter ihnen befand sich ein TV-Star.

Hat seinen Zivildienst im Pfarrbüro in Nürtingen bei Gerhard Bundschuh abgeleistet: Harald Schmidt (rechts). Bild: Mercan Fröhlich

Nach dem Segen erklärte Pfarrer Bundschuh, man habe ihm gesagt, er solle nun einfach am Altar stehen bleiben. Dort erlebte er zunächst eine herzliche Glückwunschansprache von Manuel Aubele namens der Kirchengemeinderäte. Dann wurde der Jubilar gebeten, im Kirchenschiff Platz zu nehmen. Blumen für den Jubilar und seine Schwester Helene, die ihm den Haushalt führt, waren Ausdruck der Wertschätzung. Es folgte eine Videoshow mit einer Reihe von Grußworten.

Der Entertainer Harald Schmidt hat dem Dietenheimer Pfarrer Gerhard Bundschuh zum 70. gratuliert. Aus diesem Anlass hier ein Klassiker...

Sie kamen von Bürgermeister Christopher Eh, Vertretern der Notfallseelsorge, den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie seinem evangelischen Amtsbruder Thomas Breitkreuz, ebenso von Jugendvertreterinnen und einem Sprechchor der Kindergartenkinder. Alle würdigten den „lieben Gerhard“, wie er meistens genannt wurde, als engagierten, höchst anerkannten und liebenswerten Stadtpfarrer. Sämtliche Ansprachen waren von dem Wunsch geprägt, der Pfarrer möge sein Amt noch lange bei guter Gesundheit ausüben können.

Im Mercedes-Oldtimer ging es zurück zum Pfarrhof in Dietenheim

Krönender Abschluss der von Felix Wiederer zusammengestellten Show war die Einblendung des Kabarettisten Harald Schmidt. Dieser hatte nach seinem Abitur 1977/78 seinen Zivildienst im Pfarrbüro des damaligen Vikars Gerhard Bundschuh in Nürtingen abgeleistet. Zudem war er in der dortigen Pfarrei auch als Organist tätig gewesen. Der Fernsehstar schloss sich den Glückwünschen an und erinnerte sich gerne an die schöne Zeit der Zusammenarbeit.

Das ist Harald Schmidt 1 / 15 Zurück Vorwärts Harald Schmidt wurde am 18. August 1957 in Neu-Ulm geboren.

Nach dem Abitur in Nürtingen und dem Zivildienst studierte Harald Schmidt an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart.

Ersten Theatererfahrungen sammelte Harald Schmidt ab 1981 an den Städtischen Bühnen in Augsburg.

Einem breiten Publikum wurde Schmidt durch die Sendung "Schmidteinander" bekannt, die er mit Herbert Feuerstein zusammen moderierte.

Von 1995 bis 2003 moderierte er bei Sat.1 die "Harald Schmidt Show".

Vor allem aus dieser Zeit genießt Schmidt den Ruf eines gnadenlosen Spötters.

2004 wechselte Schmidt zur ARD. Dort moderierte er die Late-Night-Show "Harald Schmidt"

Zwischen 2007 und 2009 hatte Schmidt bei der ARD einen Co-Moderator an der Seite. Gemeinsam mit dem Comedian Oliver Pocher machte er die Sendung "Schmidt & Pocher".

Im Herbst 2011 folgte das Comeback bei Sat.1. Die "Harald Schmidt Show" lief allerdings nur knapp ein halbes Jahr. Wegen schlechter Quoten war im Mai 2012 schon wieder Schluss.

Von September 2012 bis März 2014 strahlte der Bezahlsender Sky die "Harald Schmidt Show" aus.

Seit der Spielzeit 2008 ist Schmidt Ensemblemitglied am Staatstheater Stuttgart.

Neben seinen Shows tritt Harald Schmidt auch in anderen TV-Sendungen auf.

Ab Neujahr 2008 spielte er in der ZDF-Reihe "Traumschiff" die Rolle des Gentleman Hosts Oskar.

Seit 1994 schreibt der Entertainer zudem eine wöchentliche Kolumne für das Magazin Focus.

Harald Schmidt lebt mit seiner Lebensgefährtin, einer Lehrerin, in Köln zusammen. Er hat fünf Kinder.

Beim Auszug aus der Stadtpfarrkirche St. Martinus – von der Fahnenabordnung der Historischen Bürgerwehr umrahmt – standen die Kirchengemeinderäte mit Palmzweigen Spalier. „Wie selbigs Mol in Jerusalem“, war zu hören. Alle Gottesdienstteilnehmer durften einen „Geburtstagssekt to go“ in Form eines geschmückten Piccolo mitnehmen, ehe der Jubilar mit einem weißen Mercedes-Oldtimer in seinen Pfarrhof zurück gebracht wurde. An diesem gastlichen Ort, der vor allem auch in der berühmten Ranzenburger Fasnet dadurch bekannt ist, dass es nach dem Umzug für jeden Besucher eine hochprozentige Wegzehrung gibt, konnten sich dann die Gratulanten in kleinen Gruppen einfinden, um ihre Glückwünsche zu überbringen.

Lesen Sie auch:

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen