Umfrage

vor 17 Min.

Umfrage in Illertissen: Wo schauen Sie die Fußball-EM?

"Wie schauen Sie die EM an?" Das haben wir diese Woche Passanten in der Illertisser Innenstadt gefragt.

Plus Nach einem Jahr Wartezeit ist die Vorfreude auf die "Euro 2020" riesig. Vergangenes Jahr wurde die Europameisterschaft wegen Corona abgesagt, im Juni ist nun endlich Anpfiff.

Von Regina Langhans

Wenn ab dem 11. Juni 24 Fußballnationen vier Wochen lang um den Titel des Europameisters kämpfen, hegen die Fußballfans nicht ganz unberechtigte Hoffnungen, die sportlichen Ereignisse auch im Freundeskreis genießen zu können. Sport und Gesellschaft gehören da – auch ohne die Erfahrungen mit Corona – offenbar zusammen. In unserer Umfrage in der Illertisser Innenstadt wollten wir von den Passanten wissen: Wie sehen Sie sich die Europameisterschaft an?