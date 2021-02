vor 57 Min.

Unfallflucht in Illerberg: Unbekannter fährt gegen geparktes Auto

Auf dem Tankstellengelände an der Autobahn in Illerberg ist ein geparktes Auto beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Auf 2000 Euro beziffert die Polizei den Schaden, der an einem Auto in Illerberg entstanden ist. Der Verursacher fuhr nach dem Unfall einfach weiter.

Auf dem Tankstellengelände an der Autobahnauffahrt Vöhringen, An der Alten Ziegelei in Illerberg, ist am Montag ein geparktes Auto angefahren und beschädigt worden. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei im Zeitraum zwischen 12.50 und 13.45 Uhr.

Die Polizei Illertissen bittet um Hinweise von Zeugen

Ein bislang unbekannter Verursacher touchierte mit seinem Fahrzeug den gelben VW am linken hinteren Kotflügel und verursachte so einen Schaden, den die Polizei auf 2.000 Euro schätzt. Anschließend flüchtete der Unbekannte von der Unfallstelle.

Die Polizei Illertissen bittet um Zeugenhinweise. Die Dienststelle ist telefonisch unter der Nummer 07303/9651-0 erreichbar. (AZ)

Lesen Sie dazu auch: