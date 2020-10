vor 21 Min.

Unterallgäu weiter kein Risikogebiet

Inzidenzwert sinkt. Trotzdem gilt die Allgemeinverfügung

Die Lage ähnelte am Montagvormittag ein bisschen der eines Kaninchens, das vor der Schlange sitzt: Wird das Unterallgäu die Marke von 50 Neuinfektionen mit dem Covid-19-Virus reißen, gerechnet auf 100000 Einwohner binnen sieben Tagen? Falls ja, wäre der Landkreis Risikogebiet geworden. Am frühen Nachmittag gab das Landratsamt Entwarnung. Das Unterallgäu gilt weiterhin nicht als Risikogebiet: 29,59 bestätigte Corona-Neuinfektionen gab es innerhalb einer Woche bezogen auf 100000 Einwohner. Diese Zahl hat das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit veröffentlicht. Damit bleibt die Sieben-Tage-Inzidenz unter dem Grenzwert von 50, auch der Warnwert von 35 ist wieder unterschritten.

Die Allgemeinverfügung vom Samstag gilt dennoch voraussichtlich bis Freitag, 16. Oktober. Diese besagt, dass an Feiern in öffentlichen oder angemieteten Räumen maximal 50 Personen teilnehmen dürfen. Außerdem wird dringend empfohlen, in privaten Räumen die Gästezahl auf maximal 25 zu begrenzen. In Kindertagesstätten gilt: Wo es organisatorisch möglich ist, muss eine funktionelle Trennung der Gruppen erfolgen. Die Erzieherinnen müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Eine Maske tragen ist auch für Schüler und Lehrer an weiterführenden Schulen und Berufsschulen Pflicht. Nur wer durchgängig im Klassenverband unterrichtet wird, darf am Platz den Mund-Nase-Schutz abnehmen.

Über das Wochenende kam es zu 13 Neuinfektionen, aktuell sind 70 Unterallgäuer nachgewiesen mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt wurden seit Mitte März 544 Kreisbewohner positiv getestet. 20 von ihnen sind verstorben, 454 gelten als genesen. Eine Entwarnung gibt es am Maristenkolleg in Mindelheim: Die ersten Testergebnisse der Schüler sind laut Gesundheitsamt negativ. Damit dürfen die Gymnasiasten, die vorsorglich getestet wurden, den Unterricht wieder besuchen. Eine Realschulklasse bleibt in Quarantäne. In häusliche Isolation muss eine Klasse der Mittelschule in Türkheim. Eine Reihentestung findet am Dienstag statt.

Weil Memmingen seit dem Wochenende als Risikogebiet eingestuft ist, hat die kreisfreie Stadt neue Maßnahmen ergriffen. Sie begrenzt die Teilnehmerzahl von Privatfeierlichkeiten und Veranstaltungen weiter. Auch der Alkoholkonsum auf öffentlichen Plätzen wird eingeschränkt. Die neuen Regeln gelten ab dem heutigen Dienstag und zunächst bis einschließlich Montag, 19. Oktober. (az)

