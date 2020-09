vor 20 Min.

Unterallgäuer Wanderherbst 2020: Abschlusstour startet in Babenhausen

Beim Unterallgäuer Wanderherbst sind 31 verschiedene Strecken im Angebot - so viele wie nie. Die Abschlussveranstaltung startet in Babenhausen.

Ob Sternenwanderung, Waldbaden, Wildpflanzen-Entdeckertour oder Exkursion auf den Spuren Sebastian Kneipps: Die Heimat neu entdecken kann man auch in diesem Jahr beim Unterallgäuer Wanderherbst. 31 Touren – und damit so viele wie noch nie – stehen diesmal auf dem Programm. „Geschichtsinteressierte, Gesundheitsbewusste, Naturfreunde: Beim Wanderherbst kommt jeder auf seine Kosten“, sagt Organisator Tobias Klöck vom Unterallgäuer Landratsamt. Die Veranstaltungsreihe findet vom 3. bis 11. Oktober statt. Angeboten wird erstmals auch eine dreitägige Wanderung für Trauernde.

Alle Touren werden von Experten begleitet, die unterwegs Wissenswertes erzählen können. So können die Teilnehmer etwa einiges über Wildfrüchte erfahren, heimische Wildpflanzen entdecken und mehr über deren Verwendung lernen. Bei einigen Angeboten stehen wiederum Achtsamkeit und Entspannung sowie Atemtechniken und Meditation im Mittelpunkt. Bei anderen Touren geht es laut Klöck einfach darum, sich an der Schönheit von Natur und Landschaft zu erfreuen. Hinzu kommen etwa eine abendliche Sternenwanderung sowie ein herbstlicher Spaziergang, an dem Kinder teilnehmen können.

Vom Waldbaden bis zur Tour für Trauernde

Zudem werden im Rahmen des Wanderherbsts Themenführungen in Memmingen angeboten: Dabei geht es beispielsweise um „Kunst im öffentlichen Raum“, die Altstadt oder Ehrenbürger Eduard Flach. „Etwas ganz Besonderes ist in diesem Jahr eine dreitägige Trauerwanderung auf dem Pfarrer-Kneipp-Weg von Bad Wörishofen nach Bad Grönenbach, begleitet vom bischöflichen Seelsorgeamt“, sagt Klöck. Laut Veranstalter geht es auch darum, sich der Spuren bewusst zu werden, die ein verstorbener Mensch hinterlassen hat. Im Wechsel von Schweigen, Gespräch und spirituellen Impulsen soll alles, was die Trauernden bewegt, einen Platz finden. Die Wanderung findet vom 2. bis 4. Oktober statt.

Weiterer Höhepunkt und Abschluss des Wanderherbsts ist eine Pilgerwanderung auf dem Jakobsweg am Sonntag, 11. Oktober. Sie führt über rund zwölf Kilometer von Babenhausen nach Boos. Start ist um 7 Uhr. Ein Bus bringt die Pilger nach einer Mittagseinkehr zurück zum Ausgangspunkt nach Babenhausen. Eine Anmeldung ist erforderlich (Telefon 08261/995-643, E-Mail tourismus@lra.unterallgaeu.de).

Ein Programmflyer liegt im Landratsamt sowie in den Gemeinde-, Kur- und Stadtverwaltungen aus. Weitere Infos unter www.wanderportal-unterallgaeu.de. Eine Teilnahme ist nur mit Anmeldung möglich. Die Teilnehmerzahl ist jeweils begrenzt. Bei den Wanderungen müssen die geltenden Abstands- und Hygieneregeln beachtet werden. (az)

