vor 6 Min.

Untereicher Kindergarten wird 30 Jahre alt

Mit einem Fest wird an die Anfänge der Einrichtung erinnert. Woher der Name stammt.

Von Armin Schmid

Der Untereicher Kindergarten „In der alten Schule“ hat am Samstag seinen 30. Geburtstag mit einem stattlichen Fest gefeiert. Die Gäste hatten dabei auch Gelegenheit, die Räume anzuschauen.

Kindergartenleiterin Daniela Wohlketzetter erläuterte vor dem Festzelt im Garten, dass die Einrichtung den ungewöhnlichen Namen „In der alten Schule“ nicht ohne Grund trage. Auf Initiative Untereicher Eltern wurde das ehemalige Schulhaus in den Jahren 1988/89 renoviert, zum Kindergarten ausgebaut – und vor genau drei Jahrzehnten seiner Bestimmung übergeben. 2009 wurde der Untereicher Kindergarten saniert. Rund 250000 Euro steuerte die Marktgemeinde Altenstadt damals bei. Daneben flossen auch staatliche Zuschüsse aus dem Konjunkturförderprogramm in Höhe von etwa 110000 Euro dem Projekt zu. Das Gebäude bekam neue Türen und Fenster, die sanitären Einrichtungen wurden erneuert und erweitert. Eine moderne Belüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung sorgt jetzt für eine gute Luftzirkulation und niedrigere Energiekosten im Kindergarten. Auch interessant: Unbekannte stehlen Elektroschrott aus Lager in Altenstadt

Kindergarten war früher eine Schule

Bürgermeister Wolfgang Höß schilderte, dass das Kindergartengebäude auch von außen wärmeisoliert und das Dach erneuert werden musste. Vieles in der Einrichtung sei den Eltern zu verdanken. Er nannte das große Piratenschiff im Garten oder auch die im Jahr 2013 erbaute Matschanlage. Auch das Jubiläumsfest sei nur durch die Unterstützung er Eltern machbar. Mit einem eingruppigen Kindergarten und derzeit rund 20 Kindergartenkindern stehe man glücklicherweise immer sehr eng mit den Müttern und Vätern in Kontakt.

Lesen Sie auch: Premiere an der Realschule: Bei "Paul - Das Musical" zeigen hunderte Schüler ihr Können

Durch Veranstaltungen wie Martinsfest oder Gartenfest sei der Kindergarten fest im Dorfleben integriert. Und nun, zum 30-jährigen Jubiläum, seien sogar Eltern dabei, die diese Einrichtung einst selbst als Kind besucht hätten, so der Bürgermeister.

Positive Veränderungen stünden im Kindergartenjahr 2019/20 an. Die Öffnungszeiten werden von Montag bis Donnerstag auf 16.15 Uhr ausgeweitet. Zudem seien im neuen Kindergartenjahr alle 25 Kindergartenplätze belegt.

Pfarrer Thomas Kleinle sprach Segensworte und fand, dass man stolz sein könne, auf das Jubiläum dieses schönen Kindergarten.

173 Bilder Benefiz-Event Run Bike Rock Bild: Alexander Kaya

Themen Folgen