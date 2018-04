16:00 Uhr

Von wegen Hokuspokus

Was ist eine „Wünschelrute“ und was kann man mit diesem Ding eigentlich anfangen? Ein Besuch bei einem Workshop mitten in Babenhausen.

Von Claudia Bader

Mancher Spaziergänger oder Autofahrer, der am Samstagnachmittag auf der Rechbergstraße am Hinterhof des Gasthauses Rössle in Babenhausen vorbeigekommen ist, hat sich bestimmt über den Anblick gewundert: Konzentriert auf die Schwingungen der Winkelruten in ihren Händen, bewegten sich einige Frauen und Männer in verschiedene Richtungen. Auf Anleitung der Heilpraktikerin und Rutengängerin Annegret Hörmann suchte jeder nach einem „guten, kraftgebenden Platz.“ Positive Energiefelder und Störzonen lägen oft ganz nah nebeneinander, hatte die erfahrene Rutengängerin zuvor erklärt.

„Faszination Wünschelrutengehen“ hieß der von der Volkshochschule (Vhs) Babenhausen organisierte Vortrag, bei dem Annegret Hörmann die Teilnehmer rund drei Stunden lang an ihren Kenntnissen teilhaben ließ. Mit ganz unterschiedlichen Erwartungen waren die elf Frauen und Männer zu diesem „Schnupperlehrgang“ gekommen. „Meine Mutter kann die Stellen, unter denen unterirdische Wasseradern fließen, ganz extrem spüren. Diesem Phänomen möchte ich nachgehen“, sagte eine Teilnehmerin. Ihr Mann sei an Krebs erkrankt, weil sein Bett angeblich über einer „Störzone“ stehe, nannte eine andere den Grund, warum sie sich für Erdstrahlen interessiert. „Ich habe eine Ausbildung zum Geistheiler absolviert und möchte mein Wissen jetzt noch erweitern“, sagte ein Mann. Auch alle anderen Teilnehmer waren schon neugierig darauf, einen kleinen Einblick in das überlieferte Wissen des Rutengehens zu erhalten. „Es wurde bereits zu Urzeiten von Menschen angewendet, die zum Beispiel in der Wüste nach Wasserstellen suchten oder Bodenschätze ausfindig machen wollten“, sagte Hörmann. Im Erzgebirge sei Rutengehen einst ein Handwerksberuf gewesen.

„Der Umgang mit der Wünschelrute ist kein Hokuspokus, sondern einfach zu erklären“, verdeutlichte die Heilpraktikerin den Teilnehmern zunächst am eigenen Körper. In jedem Menschen stecke ein Energiefeld, das in Wechselwirkung mit seiner Aura schwinge. „Wünschelruten sind nur Anzeiger für etwas, das wir mit unserem gesamten Organismus spüren und fühlen“, sagte Hörmann. Vor allem werden die aus Draht- oder Kupferdraht entweder Y- oder winkelförmig gegabelten Instrumente aber dazu benutzt, unterirdische Wasseradern, Verwerfungen und sogenannte „Erdstrahlen“ ausfindig zu machen. Denn sie könnten sowohl Menschen als auch Tieren, die sich längere Zeit über „Störzonen“ aufhalten, Energie entziehen. „Solche Schwächungen können Befindlichkeitsstörungen, aber auch immer wiederkehrende Infektionen bis hin zu schweren Erkrankungen auslösen“, verdeutlichte Hörmann. Deshalb werde sie regelmäßig beauftragt, Wohnungen, Häuser, Schlaf-, Arbeits-, Lernplätze, Gärten, Grundstücke, Bauplätze, Ställe, Gärtnereien sowie Praxen und Betriebe nach Störzonen zu untersuchen. „Gemeinsam mit den Betroffenen suche ich nach Lösungen beziehungsweise „guten Plätzen“, an denen zum Beispiel ein Bett platziert werden kann.

Um den Teilnehmern erste Erfahrungen mit dem Wünschelrutengehen zu vermitteln, durfte sich jeder selbst mithilfe von zwei Winkelruten auf die Suche nach Wasseradern, Verwerfungen und Störfeldern machen. Das erforderte neben der fachkundigen Anleitung von Hörmann vor allem Konzentration, Geduld und Übung. Während einige schon nach wenigen Sekunden an den Reaktionen und Ausschlägen ihrer Winkelruten ihre eigenen Schlüsse ziehen konnten, mussten andere etwas mehr Geduld aufbringen. Aber die Faszination über die ersten Erfahrungen mit einer Wünschelrute sowie das Interesse an diesem Thema war allen anzumerken.

