vor 35 Min.

Was auf dem Babenhauser Weihnachtsmarkt geboten ist

Straßen und Plätze sollen sich in Babenhausen wieder in eine leuchtende und glitzernde Budenstadt verwandeln. Was auf dem Weihnachtsmarkt geboten ist.

Von Claudia Bader

In gewohntem Glanz präsentiert sich der kulinarische Weihnachtsmarkt auch heuer am dritten Adventswochenende. Rund um das Gasthaus Rössle verwandeln sich die Straßen und Plätze in eine leuchtende und glitzernde Budenstadt. Diese bietet am Samstag, 14. Dezember, in der Zeit von 16 bis 22 Uhr sowie am Sonntag, 15. Dezember, von 11 bis 18 Uhr ein vielfältiges Sortiment. „Unser bewährtes Konzept bleibt heuer gleich. Allerdings hat sich das Angebot erweitert“, sagt der Vorsitzende der veranstaltenden Gewerberegion, Kay-Uwe Bertram: „Es gibt viel mehr als Leckereien.“

Nachdem im Jahr 2018 einige Fieranten ausgefallen seien, werden heuer wieder rund 25 Anbieter und Aussteller vertreten sein, so Bertram. Neben den gewohnten schwäbischen Spezialitäten, der beliebten „Roten im Semmel“ und natürlich frisch gebackenen Waffeln, Crepes und Früchtespieße gibt es auch Krippen sowie eine Vielfalt an weihnachtlichen Dekorationen und Geschenkideen. Außerdem werden Strickwaren und Bekleidung, Bücher und vieles mehr angeboten. Natürlich dürfen passend zur Jahreszeit heiße Getränke wie Glühwein, frisch zubereiteter Glühmost, Punsch, Liköre und Brände nicht fehlen. Echter italienischer Espresso oder Cappuccino runden das Angebot ab.

Während auf der Bühne die verschiedensten musikalischen Gruppen ein abwechslungsreiches Programm bieten, warten auf die kleinen Besucher eine Kindereisenbahn, ein Karussell, ein Süßwarenstand und eine stimmungsvolle Krippe.

Weihnachtsmarkt in Babenhausen: Lions-Club bietet Christbäume an

Auch heuer bietet der Lions-Club Babenhausen-Fuggermarkt auf dem Babenhauser Weihnachtsmarkt frisch geschlagene Christbäume aus dem heimischen Wald an. Der Verkauf findet am Sonntag, 15. Dezember, in der Zeit von 11 bis 16 Uhr statt. Mit den in allen Größen angebotenen Bäumen kann man sich laut Lions-Club Natur pur ins Haus holen.

Wer sich im Besitz von Weihnachtsschmuck befindet, der nicht mehr gebraucht wird, sollte diesen nicht etwa wegschmeißen, sondern in Kartons verpacken und zur Sammelstelle ins Café Fahrenschon bringen. Dies ist von Donnerstag bis Sonntag in der Zeit von 12 bis 18 Uhr möglich. Die Kugeln, Sterne und Lichterketten werden ebenfalls beim Babenhauser Weihnachtsmarkt angeboten. Der Verkaufserlös kommt wie jedes Jahr der Tafel der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Babenhausen zugute.

Das Programm auf der Bühne:

Samstag, 14. Dezember, 17 Uhr: Gruppe Musikalino vom Musikwerk Babenhausen (MuBab); 19 Uhr: Musikverein Babenhausen.

Sonntag, 15. Dezember, 13 Uhr: Musikverein Klosterbeuren; 15 Uhr: „Nikolaustanz“ TSV-Tanzgruppe „Candy’s“; 16 Uhr: Jugendkapelle Prima Musica; 17.15 Uhr: Haseltaler Alphornbläser.

Auf was man beim Kauf von Christbäumen achten sollte, lesen Sie hier: Christbaum aus dem Baumarkt oder selbst gefällt? Was Experten raten

Themen folgen