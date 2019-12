vor 34 Min.

Wo in Buch bald gebaut werden könnte

Marktrat beschäftigt sich mit Freiflächen

In der vergangenen Sitzung des Bucher Marktrats beschäftigte sich das Gremium mit einigen Flächen rund um die alten und den neuen Kindergarten der Kommune.

So wurde der Flächennutzungsplan oberhalb des neuen Kindergartens angepasst. Denn der Schule fehlen Sportanlagen, die mit dem geänderten Plan an dieser Stelle geschaffen werden könnten. „Das könnte ein Zukunftsprojekt sein“, sagte Bürgermeister Roland Biesenberger. Schließlich sei der Wunsch nach eigenen Sportanlagen schon vielfach an die Verwaltung herangetragen worden. Der Standort des alten Kindergartens in der Unterrother Straße soll in eine Mischgebiets- beziehungsweise Wohnbaufläche umgewandelt werden.

Mit einem Bebauungsplan, der im beschleunigten Verfahren genehmigt werden soll, will die Marktgemeinde den Weg zu einer Wohnbebauung an der Frühlingsstraße ebnen. Hinter dem Lärmschutzwall könnten mehrere zweigeschossige Einzel- und Doppelhäuser entstehen. Ein Vorteil dieser neuen Bebauung wäre laut Biesenberger, dass über diese Häuser auch eine Erdgasleitung nach Obenhausen kommen könnte. Eine entsprechende Zusage von Erdgas Schwaben liegt bereits vor. (fwo)