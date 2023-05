Altenstadt fordert Tempo 30 auf der Ortsdurchfahrt

Plus Ein Gutachten zeigt, wie stark die Lärmbelastung durch den Verkehr in Altenstadt ist. Geht es nach dem Marktgemeinderat, soll ein Tempolimit kommen.

Der Marktgemeinderat Altenstadt lässt nicht locker: Eine Geschwindigkeitsreduzierung von 50 auf 30 Kilometer pro Stunde auf der Ortsdurchfahrt steht weiterhin im Raum. Auch in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats kam das Thema wieder auf den Tisch.

Bürgermeister Wolfgang Höß machte deutlich, dass es um die Probleme mit dem wachsenden Durchgangsverkehr durch Altenstadt und die damit einhergehende Lärmbelastung für die Bevölkerung geht. Auch bei der Umfrage Heimat-Check unseres Verlags im vergangenen Jahr war die Lärmbelastung als Problem genannt worden. Das Staatliche Bauamt Krumbach habe ein umfassendes Lärmgutachten, welches die Belastungen für die Anwohner detailliert aufzeigt und mögliche Maßnahmen daraus ableitet, gefordert. Dieses Lärmgutachten, das von der Bernard-Gruppe ausgearbeitet wurde, lag nun bei der jüngsten Ratssitzung vor.