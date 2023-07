Band lehnt in Altenstadt Musikwunsch ab: Schlägerei bricht aus

Acht Menschen werden bei einer Auseinandersetzung in einem Lokal in Altenstadt verletzt. Der Auslöser ist ein unerfüllter Musikwunsch.

Am frühen Sonntagmorgen ist in Altenstadt in einem Restaurant in der Mühlbachstraße eine Schlägerei ausgebrochen. Wie die Polizei berichtet, hatten Gäste des Restaurants hatten gegenüber der dort spielenden Band spezielle Liedwünsche geäußert. Die hatten die Musiker aber abgelehnt. Daraufhin kam es zwischen den Gästen und der Musikgruppe zu einem Handgemenge, bei dem acht Personen leicht verletzt wurden. Drei der Verletzten wurden zur weiteren Überprüfung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Ob noch weitere Personen in die Schlägerei involviert waren, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugenhinweise werden unter Telefon 07303/9651-0 erbeten. Welche Musikwünsche es waren, die zu der Schlägerei geführt haben, ist nicht bekannt. (AZ)