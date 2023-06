Altenstadt

Die Altenstadter Kita bekommt einen neuen Außenbereich

Plus Sandkasten, Klettergerüst, viel Grün. Die Pläne für den örtlichen Kindergarten gefallen dem Marktgemeinderat, lassen aber noch einige Fragen offen.

Von Armin Schmid

Der Marktgemeinderat Altenstadt will die Außengestaltung rund um den Altenstadter Kindergarten „Zum guten Hirten“ in Angriff nehmen. Das Vorhaben selbst ist entsprechend dem Planungsentwurf der Landschaftsarchitektin und Planerin Petra Walser in drei Bauabschnitte gegliedert. Besonders dringlich ist demnach der Außenspielbereich für die Krippenkinder.

Bürgermeister Wolfgang Höß erläuterte, dass die Grünfläche weiter als Baustellenbereich genutzt werden könne, solange der Kindergarten erweitert und saniert wird. Die Planerin hat drei Varianten für die Gestaltung des kompletten Gartenbereichs rund um die Kindertagesstätte vorgestellt. Unterschieden haben sich die Varianten durch die Zugänge zum Grundstück und die Anordnung der Parkplätze. Mit Blick auf die Parksituation war ein Innenparkplatz enthalten, in ähnlicher Weise, wie er heute schon im Bestand vorhanden ist. In einer anderen Variante waren Längsparkplätze entlang der Straße enthalten.

