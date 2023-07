Altenstadt

Diebe versuchen Batterie von Elektroauto zu stehlen

Diebe haben sich auf dem Gelände eines Autohauses in Altenstadt an einem Elektrofahrzeug zu schaffen gemacht.

Unbekannte machen sich auf dem Gelände eines Autohauses in Altenstadt vergebens an einem Fahrzeug zu schaffen. Am Ende stehlen sie etwas anderes.

In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte in Altenstadt versucht, die Batterie eines Elektroautos zu stehlen. Dazu bockten sie das auf dem Betriebsgelände eines Autohauses in der Memminger Straße abgestellt Fahrzeug mithilfe eines Wagenhebers auf und versuchten, die Antriebsbatterie auszubauen. Das gelang ihnen jedoch nicht, so die Polizei. Anstelle der Antriebsbatterie entwendeten die Täter jedoch zwei Sommerreifen mit Alufelgen. Zeugen, welche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Illertissen, Telefon 07303/96510, zu melden. (AZ)

