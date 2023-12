Gut beschirmt: Der Weihnachtsmarkt in Altenstadt

Der zeitweise Regen tut der Stimmung in Altenstadt keinen Abbruch: Am neuen Standort auf dem Marktplatz ist der Weihnachtsmarkt wieder gut besucht.

Der neue Standort kam sehr gut an - deswegen fand der Altenstadter Weihnachtsmarkt auch heuer auf dem Marktplatz statt. Enorm ist der Besucherandrang auch, wenn Nikolaus und Knecht Ruprecht dem Marktgeschehen einen Besuch abstatten. Laut der Organisatorin Kathrin Kehrer würden an beiden Markttagen rund 300 Päckchen an die gespannt und zahlreich wartenden Kinder verteilt.

Bei zeitweisen Regen überspannten am Samstagabend Schirme das rechteckig angelegte Weihnachtsmarktareal, das traditionell von den Altenstadter Vereinen bewirtet wird. Neu im Team mit dabei waren in diesem Jahr die Guggamusik „Bläach Gugga Fetzzer“ und die SLG Magnum Schwaben. Eine Bereicherung für den Weihnachtsmarktbesuch war der Rundgang durch die Krippenausstellung im angrenzenden Pfarrheim.