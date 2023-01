Haushalt 2023: Wo kann Altenstadt Geld einsparen?

Plus Die Kämmerin stellt in Altenstadt den Haushaltsentwurf für 2023 vor. Vor allem geplante Investitionen im Bereich Bildung und Soziales liefern Diskussionsstoff.

Mit einer dreistündigen Mammutsitzung hat der Altenstadter Haupt- und Finanzausschuss die Arbeit im neuen Jahr aufgenommen. Kämmerin Claudia Pfisterer stellte den Haushaltsentwurf für 2023 vor. Das umfangreiche Zahlenwerk listet auf, wofür die Marktgemeinde heuer Geld ausgeben will. Bürgermeister Wolfgang Höß rief die Mitglieder des Gremiums zu Beginn auf, "beherzt zum Rotstift zu greifen". Lieber sei es ihm, die Dinge jetzt im frühen Planungsstadium umzuschmeißen, als dann später, wenn schon erstes Geld investiert sei. Dieser Aufforderung kamen auch einige Markträte nach.