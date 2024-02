Ein seltener Einblick beim Tag der offenen Kirchen-Baustelle in Illereichen

Plus Am Sonntag werden Kunstschätze der ausgestellt und Spender für die Restaurierung der Kirche Mariä Himmelfahrt gesucht. Außerdem gibt es eine besonder Führung.

Am Sonntag, 25. Februar, lädt das "Team Innenrestauration Kirche Illereichen" zum "Tag der offenen Kirchen-Baustelle" in die Kirche Mariä Himmelfahrt ein. Von 14 bis 17 Uhr können sich die Gäste über den Fortschritt der Innenrestauration vor Ort selbst ein Bild machen – und die Arbeiten unterstützen.

Durch den Einsatz des ehrenamtlichen Teams sind mit Spenden und Aktionen inzwischen rund 95.000 Euro für die Innenrestauration zusammengekommen. Eine der vielen Unternehmungen im vergangenen Jahr war die Aktion "Dachplatten-Pate". Die Patin oder Pate konnte hier gegen eine Spende zum Stift greifen und auf einer Dachplatte den nächsten Generationen ein kleines Andenken in Form von Wünschen, Anliegen samt Namen hinterlassen. Die Platten waren im Zuge der Kirchendachsanierung vorübergehend heruntergenommen worden.