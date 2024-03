Gute Stimmung und vielfältige Auswahl beim Illereicher Frühjahrsmarkt

Selbstgenähtes, Kleidung, Spezialitäten zum Essen und Trinken und noch viel mehr: Beim Frühjahrsmarkt im Altenstadter Ortsteil ist einiges geboten.

Mit zwischendurch immer mal wieder Sonnenschein und milden Temperaturen passte das Wetter beim Illereicher Frühjahrsmarkt. "Es ist richtig was los. Da macht das Verkaufen Spaß", freuten sich Marlene Zanker und Renate Garcia über den regen Zulauf von Besucherinnern und Besuchern. Am Stand der Gartenfreunde Altenstadt boten sie eine bunte Auswahl an Frühlingsblumen an. "Vor allem das Set an verschiedenen Blumen ist heute besonders begehrt", erzählten sie.

Händler aus dem Kreis Neu-Ulm beim Frühjahrsmarkt in Altenstadt-Illereichen

Marianne Hofmeier ist Hobbykünstlerin aus Nordholz. Auch ihr Angebot an Selbstgenähtem passte zur Jahreszeit. Kleine, langohrige Häschen in den verschiedensten Farben waren ein Teil ihrer bunt, fröhlichen Offerte. Ebenso wie Überraschungstüten, etwa als Geschenkidee für Ostern. Insgesamt 20 Marktstände boten ein vielseitiges Angebot. Zu sehen und kaufen gab es dabei Kleidung, Eingelegtes, Seifen, Schnäpse oder auch Spielsachen.

Bei Klaus Günther bekam man was zu sehen, was bereits seit Jahrtausenden im Gestein verborgen schlummerte. Der Illereicher sammelt und bearbeitet Achate. Die nun im Licht funkelnden Kristalle bot er als Schmuck oder Dekostücke an. "Mama, Du bist die Beste" oder auch "Kleines Dankeschön", solche lieb gemeinten Sätze standen auf den Päckchen mit einer Auswahl an Pralinen beim Süßigkeitenstand von Hans Mach. Diese Päckchen, die er passend für die verschiedensten Anlässe zusammenstelle, habe er neu im Sortiment und sie seien sehr beliebt, sagt er.