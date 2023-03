Altenstadt/Illereichen

vor 36 Min.

Parken am Großen Tor in Illereichen soll einfacher werden

Der Parkraum im Bereich der Turnhalle auf der Großtorstraße in Illereichen ist knapp. Der Altenstadter Bauausschuss befürwortet einen Antrag auf zusätzliche Stellplätzen an der TVI-Halle.

Plus Lange Staus, zu wenige Parkplätze, verwirrende Beschilderung: Worauf sich der Bauausschuss Altenstadt beim Thema Großtorstraße in Illereichen einigen konnte.

Von Armin Schmid Artikel anhören Shape

Der Verkehrsfluss und die Parksituation in der Großtorstraße in Illereichen ist ein Thema, mit dem sich die Altenstadter Marktgemeinderäte schon oftmals auseinandergesetzt haben. In der letzten Bauausschusssitzung diskutierte der Rat einen Bürgerantrag für die Ausweisung von Stellplätzen an der TVI-Halle, eine Parkflächenmarkierung auf der Großtorstraße und die Anbringung eines Verkehrsspiegels gegenüber vom Großen Tor. Bürgermeister Wolfgang Höß betonte, dass er dem Antrag positives abgewinnen kann. Letztlich habe man dadurch unter Umständen die Möglichkeit, das Parken in der Großtorstraße zu ordnen. Höß gab aber auch zu bedenken, dass die Großtorstraße schon mit vielen Verkehrsschildern ausgestattet und daher wohl auch die regelungsreichste Straße in Altenstadt ist.

Im Antrag geht es darum, gekennzeichnete Parkflächen in der Großtorstraße auszuweisen. Der Betrieb in der Turnhalle habe derart zugenommen, dass zwischen Tor und Kreisverkehr oftmals eine ganze Fahrbahn zugeparkt ist. Da dann nur noch eine Fahrspur frei ist, habe der Gegenverkehr Probleme, an der parkenden Kolonne vorbeizukommen. Gekennzeichnete Parkflächen links und rechts würden die Situation laut Antrag entspannen. Ein weiterer Aspekt aus dem Antrag zielte darauf ab, dass der Turnverein Illereichen Parkplätze auf dem Hallengelände ausweisen könnte. Laut Antrag liegt die Turnhalle auf einem großen, teilweise ungenutzten Grundstück, auf dem Stellplätze eingerichtet werden könnten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen