Tag der offenen Kirchen-Baustelle lockt Großzügige und Neugierige an

Plus Alle Kunstgegenstände von Mariä Himmelfahrt in Illereichen können dank der Spenden von Paten restauriert werden. Eine ungewöhnliche Besichtigung kommt gut an.

Von Zita Schmid

Beim Tag der offenen Kirchen-Baustelle fanden Kunstgegenstände ihre "Paten mit Herz", der Dachboden bewundernde Blicke und die Anwesenden viele Eindrücke mit Informationen zur laufenden Innenrestauration. Die Freude beim ehrenamtlichen "Team Innenrestauration Kirche Illereichen" war groß, von der ersten Minute an sei die Veranstaltung ein voller Erfolg gewesen.

Denn gleich zu Beginn der Veranstaltung war die Kirche Mariä Himmelfahrt gefüllt mit Besucherinnen und Besuchern, die rund um die abgesperrten Baustellen-Bereiche gerade alle so Platz fanden. Vorn im Altarraum führte sie Johanna Roth, Verwaltungsleiterin in der Pfarreiengemeinschaft Altenstadt, mit zahlreichen Informationen durch das Gotteshaus und erklärte den Ablauf der Restaurationsarbeiten.

