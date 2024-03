Traditioneller Frühjahrsmarkt in Illereichen steht an

Ein vielseitiges Angebot prästentieren Kaufleute am Sonntag, 17. März, im Illertisser Ortsteil. Was Besucherinnen und Besucher noch erwartet.

Der traditionelle Illereicher Frühjahrsmarkt lädt am Sonntag, 17. März von 10 bis 17 Uhr zum Bummel und Einkaufen in den Altenstadter Ortsteil ein. Von Spielwaren, Lederwaren, Geschenk- und Dekoartikel, Feinkost, Kinderbekleidung, Mineralien, selbst gemachte Handwerkskunst, Schnäpse bis hin zu Strumpf- und Lederwaren, Süßigkeiten, Haushalts- und Staubsaugerzubehör bieten die Kaufleute hier ein vielseitiges Warenangebot.

Der Verein der Gartenfreunde Altenstadt und deren Jugendgruppe "Junges Gemüse" sorgen an ihrem Stand mit Würstchen und Crepes für das leibliche Wohl der Besucherinnen und Besucher. Zudem kann bei den Gartenfreuden ein bunter Frühlingsgruß an Blumen erworben werden. In der Turnhalle bietet der Turnverein Illereichen ab 11 Uhr einen Mittagstisch an.