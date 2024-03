TV Illereichen trauert um Ehrenmitglied

Wilhelm Maidel war Mitbegründer und Vorsitzender der LG Iller-Schwaben. Dort und in seinem Stammverein TV Illereichen stand er für besondere Werte. Nun ist er gestorben.

Der Turnverein 1891 Illereichen trauert um sein Ehrenmitglied, Wilhelm Maidel. Er wurde 76 Jahre alt.

Maidel war seit seinem Eintritt im Jahr 1966 ein treuer Wegbegleiter des Vereins und er engagierte sich in zahllosen Funktionen. So war er Übungsleiter, Leichtathletik-Experte, Abteilungsleiter und Schriftführer, um nur einige Aufgaben zu nennen. In den 80er-Jahren prägte er vor allem die Leichtathletik in der Region unter seiner Regie und dank seiner Leidenschaft konnte der TVI im Jahr 1992 die neu errichteten Leichtathletikanlagen einweihen.

Er war Mitbegründer sowie Vorsitzender der LG (Leichtathletikgemeinschaft) Iller-Schwaben, die aus den Vereinen TSV Altenstadt, TSV Buch, TV Illereichen, TSV Kellmünz und TV Osterberg besteht. Für seinen Einsatz wurden ihm im Laufe seines Schaffens viele Ehrungen zuteil, so wurde er im Jahr 2016 zum Ehrenmitglied des TVI ernannt. "Er stand für Tradition, Verbundenheit und Treue", heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Maidels Beitrag und sein Engagement werde man immer in Erinnerung bleiben.

Wilhelm Maidel wurde im Familienkreis auf dem Friedhof in Dietenheim beigesetzt. Er hinterlässt seine Frau und einen erwachsenen Sohn mit Familie. (AZ)