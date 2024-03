Altenstadt

Kunsthandwerkermarkt lockt mit doppelt so vielen Ständen

Gelungene Premiere: Beim Kunsthandwerker- und Genussmarkt vergangenes Jahr war viel geboten. An diesen Erfolg wird heuer angeknüpft.

Plus An zwei Tagen präsentieren sich in der Schulturnhalle 30 Ausstellerinnen und Aussteller. Veranstalter Jürgen Brugger verrät, warum der Markt dort stattfindet.

Von Zita Schmid

Mit zahlreichen Besucherinnen und Besuchern sowie einem vielfältigen Angebot war die Premiere des Kunsthandwerker- und Genussmarkts im vergangenen Jahr gelungen. Am Samstag und Sonntag, 23. und 24. März, geht die Veranstaltung in die zweite Runde. "Aufgrund des großen Erfolgs im vergangenen Jahr findet die Veranstaltung in der deutlich größeren Schulturnhalle statt", sagt der Organisator und Veranstalter Jürgen Brugger.

Bei der Premiere in der Winkle-Kantine hatte Brugger mehr Bewerber als Standplätze. Auch dieses Jahr kann er sich über ein großes Interesse seitens der Aussteller freuen. So groß, dass er wieder einigen habe absagen müssen. Dabei sind es heuer doppelt so viele, nämlich 30. Auf insgesamt 46 Tischen werden sie ihre Waren zeigen. "Mehr geht nicht", meint Brugger hinsichtlich der Turnhallenkapazität.

