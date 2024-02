Pläne für Solarparks bei Untereichen werden konkreter

Plus Zwei neue PV-Freiflächenanlagen könnten im Altenstadter Gemeindegebiet entstehen. Der Marktrat will prüfen, ob sich die Vorhaben mit künftiger Wohnbebauung vertragen.

Im Markt Altenstadt könnten zwei neue Solarparks entstehen. Diese Option ist während der jüngsten Sitzung des Marktrats konkreter geworden. Die Rätegemeinschaft hat Aufstellungsbeschlüsse für vorhabenbezogene Bebauungspläne gefasst. Gleichzeitig sollen auch die Auswirkungen von PV-Freiflächenanlagen auf eine mögliche Wohnbebauentwicklung am Ortsrand von Untereichen im Verlauf des weiteren Verfahrens näher untersucht werden.

Die Investoren sind der ortsansässige Landwirt Johannes Zanker und Christian Brugger, Geschäftsführer der Firma B&S Elektrotechnik. Johannes Zanker will auf landwirtschaftlichen Grundstücken mit einer Größe im Bereich von fünf Hektar eine PV-Nutzung möglich machen. Christian Brugger hat sich hierfür Fläche gesichert, die rund sieben Hektar umfasst. Einen rechtskräftigen Bebauungsplan für den Planbereich gibt es nicht. Daher ist auch eine Änderung des Flächennutzungsplans erforderlich.