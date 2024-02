Altenstadt-Untereichen

Asylheim oder Seniorenwohnen? Rätselraten über Pläne für Hirsch

Plus Im Bauausschuss hält sich die Freude über eine Umnutzung des früheren Gasthauses in Untereichen in Grenzen. Die Anforderungen sind hoch, viele Details unklar.

Von Armin Schmid

Das ehemalige Gasthaus Hirsch in Untereichen könnte zu einer Gemeinschaftsunterkunft werden, dem Altenstadter Bauausschuss eine Anfrage für eine Nutzungsänderung von einem Wohnhaus in eine Gemeinschaftsunterkunft vor. Bürgermeister Wolfgang Höß betonte gleich zu Beginn, dass die Anfrage keine große Begeisterung auslöst. Hier zu einer Lösung zu kommen, werde ganz sicher nicht einfach.

Im ehemaligen Gasthaus und an der Fassade werde nicht viel verändert. Dies ist laut Wolfgang Höß relativ unproblematisch. Schwierig ist demnach, dass das ehemalige Grundstück geteilt und ein Großteil der früheren Grundstücksfläche verkauft wurde. Deshalb sei nicht klar, wo Stellplätze für eine Gemeinschaftsunterkunft geschaffen werden sollen und wo Frei- und Grünflächen für die Bewohnerinnen und Bewohner eingeplant werden könnten. Um das ehemalige Gasthaus herum sei nach dem Teilverkauf des Grundstücks jetzt nur noch wenig Platz. Zudem liege das Gebäude direkt an der Illertisser Straße, also an der Ortsdurchfahrt.

