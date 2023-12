Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz und im Pfarrheim

In Altenstadt gibt es am zweiten Adventswochenende neben Buden auf dem Marktplatz auch wieder ein Programm im Pfarrheim.

Der Weihnachtsmarkt Altenstadt öffnet am kommenden Wochenende wieder seine Pforten. Am 9. und 10. Dezember gibt es auf dem Marktplatz und dem Pfarrheim wieder ein abwechslungsreiches Angebot der Altenstadter Vereine. Um den Besuchern die Möglichkeit zu geben, den Weihnachtsmarkt direkt nach dem Sonntagsgottesdienst zu besuchen, wurden die Öffnungszeiten am Sonntag angepasst. Die Jugendgruppe bietet am Sonntag - ebenfalls im Pfarrheim - ein Programm für alle Kinder und Jugendlichen an. Ebenfalls am Sonntag bietet der TSV Altenstadt einen Kaffee- und Kuchenverkauf sowie die beliebte Tombola im Pfarrheim an. Dazu gibt es wieder ein kleines Rahmenprogramm, unter anderem mit dem Besuch des Nikolaus.

Bereits am Freitag, 8. Dezember, findet auf dem Gelände des Weihnachtsmarktes die Firmenweihnachtsfeier einer ortsansässigen Firma statt. Es handelt sich dabei um eine geschlossene Veranstaltung, Zutritt haben an diesem Tag nur Betriebsangehörige. (AZ)

Info: Für die Öffentlichkeit geöffnet ist der Weihnachtsmarkt am Samstag, 9. Dezember, von 17 bis 22 Uhr und am Sonntag, 10. Dezember, von 11.30 bis 18 Uhr.