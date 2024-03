Wird in der Illereicher Straße zu viel oder zu wenig geblitzt?

Plus Die einen schimpfen darüber, andere wünschen sich noch mehr Kontrollen. Tempo 30 in Altenstadt und der Sinn der Überwachung spaltet die Gemüter.

Der Sinn der Radarkontrollen im Markt Altenstadt sorgt immer wieder für Diskussionen und Beschwerden. Im Fokus steht dabei die Art und Häufigkeit der Geschwindigkeitskontrollen. Während der vergangenen Marktgemeinderatssitzung berichtete FWG-Ratsmitglied Eberhard Aspacher, dass es für Unverständnis sorge, wie oft und wie lange am Stück geblitzt wird. Bedenklich sei, dass sich die Radarkontrollen ununterbrochen über längere Zeiträume bis hin zu einer Woche hinziehen.

Aspacher meinte, dass dies vielfach schon einer Generalüberwachung gleichkomme. Das FWG-Ratsmitglied erläuterte, dass man überlegen müsse, ob das Maß und das Ziel der kommunalen Verkehrsüberwachungsmaßnahmen noch in Einklang stehen. Bürgermeister Wolfgang Höß fügte an, dass bei der Gemeinde gelegentlich ähnlich lautende Beschwerden eingehen. Zudem wurde das Thema während der Bürgerversammlung im November 2023 deutlich angesprochen. Eine Häufung der Beschwerden sei laut Bürgermeister jedoch derzeit nicht feststellbar. Vielmehr gebe es vermehrt Anlieger-Beschwerden über zu schnelles Fahren und Falschparken – kombiniert mit der Forderung nach entsprechenden Kontrollen.