Ay

vor 49 Min.

Bäckerei Dreihäupl übergibt Sendener Filiale an Brenner

Lokal Die Bäckerei Dreihäupl war drei Jahrzehnte lang in Ay präsent. Nun hat Brenner die Filiale übernommen. Eröffnung ist am 1. August.

Von Angela Häusler

Nach drei Jahrzehnten hat die Dreihäupl-Bäckereifiliale in Ay Anfang Juli zugemacht. Doch Kuchen und Brot gibt es dort weiterhin: Die Bäckerei Brenner übernimmt und will am 1. August wieder eröffnen. Auch das zugehörige Café wird weiterbetrieben.

