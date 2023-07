Babenhausen

Auf Blumenladen Liedel in Babenhausen folgt Lidl-Supermarkt

Auf dem Gelände des ehemaligen Blumenladens Liedl in Babenhausen soll ein Lidl-Supermarkt entstehen.

Plus Die Planungen für den neuen Supermarkt werden konkret. Das ist an der Krumbacher Straße in Babenhausen geplant.

Nach der Schließung des Blumenladens Liedel in Babenhausen ist es um das vorher rege frequentierte große Gelände an der Krumbacher Straße ruhig geworden. Das soll sich bald ändern. Nach Änderung des gemeindlichen Flächennutzungsplans und des bestehenden Bebauungsplans B6-Ost soll dort ein Lidl-Supermarkt entstehen. Bei der Sitzung des Marktrats präsentierte Planer Wilhelm Daurer vom Architekturbüro Daurer seinen entsprechend den Rahmenbedingungen und Vorgaben erstellten Vorentwurf für die Gestaltung des Geländes.

Bereits bei den Vorberatungen zum Planungsauftrag hätten die Markträte eine befriedigende gestalterische Einbindung des zur Krumbacher Straße hin orientierten Parkplatzes und des nach Osten orientierten zurückgesetzten Baukörpers als sehr wichtig gesehen, informierte Bürgermeister Otto Göppel. Vor allem gehe es um die Zahl der Parkplätze, Grünflächen und die verpflichtend zu pflanzenden Bäume im Vorhabensgebiet sowie die Eingrünungssituation an den Grundstücksrändern.

