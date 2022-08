Babenhausen

vor 58 Min.

Die Generalprobe für das Jubiläumskonzert der Jungen Christen ist gelungen

Nach zweijähriger Corona-Krise präsentierte die Philharmonie Junger Christen Augsburg in der Pfarrkirche St. Andreas die öffentliche Generalprobe für Konzerte in Augsburg und München.

Lokal Die Philharmonie Junger Christen zeigt am Ende ihrer Probenphase in Babenhausen ihr großes Können. Was bei dem Konzert geboten wird.

Von Claudia Bader

Kompositionen, die im Gotteshaus erklingen, müssen nicht immer feierlich und getragen sein. Sie können auch temperamentvoll und mitreißend sein. Wie das „Sacred Concert“ von Duke Ellington. Der amerikanische Jazzmusiker verbindet darin Swing, Blues, Gospel und Kirchenmusik zum atemberaubenden Klangerlebnis. Bei ihrer öffentlichen Generalprobe in der Pfarrkirche St. Andreas Babenhausen ließ die Philharmonie Junger Christen (PJC) Augsburg darin ihre Begeisterung für Klänge und Rhythmen auf die Besucher überspringen. Auch mit weiteren anspruchsvollen Werken bewiesen Orchester und Chor, wie gut sich Musik mit dem Glauben verbinden lässt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .