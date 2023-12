Ein Jahreskonzert mit faszinierenden Höhepunkten in Babenhausen

Plus Die Musikkapelle Babenhausen sucht das anspruchsvolle Repertoire als Herausforderung. Sie und die Haseltaler Musikanten erhalten für ihren Auftritt viel Applaus.

Mit der Legende von der Santo Cristo de Maracaibo hat Jose Alberto Pina ein spannungsgeladenes Musikstück komponiert, das die Seeschlacht beim spanischen Vigo nach mehr als 310 Jahren akustisch erlebbar macht. Bei ihrem Jahreskonzert hatte die Musikkapelle Babenhausen diesen und noch viel mehr faszinierende Höhepunkte zu bieten. Gemeinsam mit den Haseltaler Musikanten aus Frickenhausen und Arlesried verdeutlichten die Musikerinnen und Musiker mehr als zwei Stunden lang, in welcher Bandbreite sich Blasmusik heutzutage präsentiert.

Trotz des heftigen Wintereinbruchs am Tag zuvor hatten sich zahlreiche Besucherinnen und Besucher am Samstagabend nicht davon abhalten lassen, den kulturellen Höhepunkt im Fuggermarkt mitzuerleben. Er wurde von den Haseltaler Musikanten mit den festlichen Klängen der „Festivus Fanfare“ von Martin Scharnagl eröffnet. Unter präziser Leitung von Jürgen Wiedemann beschrieben die motivierten Musikerinnen und Musiker mit „Nora – Licht des Nordens“ gekonnt die unterschiedlichen Charakterzüge eines kleinen Kätzchens, das - mal lebhaft und verspielt, dann wieder sanft schnurrend - die Welt kennenlernt.