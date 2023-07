Judengasse in Babenhausen wird zum verkehrsberuhigten Bereich

Plus Die Straße wurde in den vergangenen Jahren nur notdürftig geflickt. Jetzt soll der Straßenausbau stattfinden. Bei den Kosten gibt es eine gute Nachricht.

Mit der stark durchsetzten Asphaltdecke gleicht die Judengasse in Babenhausen derzeit einem Flickenteppich. Nach Fertigstellung der Kanalbauarbeiten und dem Austausch der Wasserleitungen wurde die Straße wegen des nahenden Winters vorübergehend mit einem Provisorium hergestellt. Zwischenzeitlich ist auch die angrenzende Wohnanlage fertiggestellt und der Straßenausbau kann durchgeführt werden, informierte Bürgermeister Otto Göppel den Marktrat. Dieser erhielt bei seiner Sitzung einen Einblick in die von Ingenieur Stefan Bäumer erstellte Grobplanung der Maßnahme.

Zunächst habe er versucht, für die Gefällesituation von Quer- und Längsneigung eine sinnvolle Lösung zu finden, erläuterte der Ingenieur. Laut seinem Konzept sollen bei der Einfahrt zur Judengasse auf beiden Seiten Pflastersteine als eine Art Abgrenzung gesetzt werden. Der Gehsteig soll so belassen werden, wie er ist, aber durch ein Hochbord abgesetzt und gepflastert werden. Wie alle Flächen auf Gemeindegrund soll die Zufahrt zur Sparkasse asphaltiert werden. Die Anlieger dieser Straße wollen keine Einbahnstraßenregelung, erklärte der Ingenieur auf Anregung aus dem Gremium.