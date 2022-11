Babenhausen

vor 51 Min.

Landestheater Schwaben bietet buntes Programm in Babenhausen

Im Januar werden am Theater am Espach in Babenhausen ein Musical und zwei Theaterstücke aufgeführt.

Plus Schon bald werden im Theater am Espach in Babenhausen wieder verschiedene Stücke inszeniert. Einmal wird sich die Bühne in einen Gerichtssaal verwandeln.

Von Claudia Bader Artikel anhören Shape

Bis zur ersten Aufführung im Januar sind es noch einige Wochen. Trotzdem dürfen sich Theaterfreunde aus Babenhausen und Umgebung endlich wieder auf spannende und kurzweilige Stunden im Theater am Espach freuen. Für das neue Abo hat der Arbeitskreis Kultur, Bildung und Soziales um Claudia Schäfer wieder einige Stücke ausgewählt, die Abwechslung und Unterhaltung versprechen. Die Schauspielerinnen und Schauspieler des Memminger Landestheaters Schwaben (LTS) werden sie gewohnt professionell in Szene setzen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen