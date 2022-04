Rockiger Auftakt: Slipped Disc eröffnen die Babenhauser Kulturtage

Die Bandmitglieder von Slipped Disc haben den Auftakt der Veranstaltungsreihe "Kultur rund ums Schloss" gesetzt und im Rössle-Saal gerockt.

Es war ein gelungener Abend und der lang ersehnte Auftakt der Babenhauser Veranstaltungsreihe "Kultur rund ums Schloss". Im ausverkauften Rössle-Saal trat die Band Slipped Disc auf, das sind Robert Hartmann (Drums), Rudi Kögler (Bass/Gesang), Volker Bender (Gitarre), Herbert Schex (Gitarre) und Helmut Escher (Keyboard/Gesang). Sie spielten Classicrock aus den 70er- und 80er-Jahren. Bereits nach den ersten Tönen von "Eye of the tiger" von Survivor fühlte sich das Publikum in die – wie viele sagen – besten musikalischen Jahrzehnte zurückversetzt.

Zu Songs von CCR, Bryan Adams, Bruce Springsteen, Journey, Status Quo oder Billy Idol konnte das Publikum textsicher mitsingen und tanzen. Mit dabei war auch in diesem Jahr Marie Bauer, die als Sängerin das Programm mit Liedern, unter anderem von The Cranberries ("Zombie"), ergänzte. Nach gut vier Stunden Programm dürften viele Zuhörerinnen und Zuhörer nicht nur Hits wie "I Love Rock ’n’ Roll" von Joan Jett & The Blackhearts, sondern auch die Zugaben wie "Smoke on the Water" von Deep Purple noch beim Heimweg im Ohr gehabt haben.

Das Programm der Babenhauser Kulturtage 2022 reicht bis weit in den Sommer hinein. Eine Übersicht über die Veranstaltungen - von Konzerten über Theater bis hin zu Kabarett - ist online unter der Homepage www.babenhausen-schwaben.de zu finden. (AZ)

