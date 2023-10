Babenhausen

vor 33 Min.

Seltene Oldtimer begeistern in Babenhausen

Plus Zum Bewundern und Fachsimpeln fuhren rund 500 Besitzerinnen und Besitzer von Oldtimern und anderen Raritäten zum Oldtimertreffen nach Babenhausen.

Von Claudia Bader

Normalerweise ist es am Sonntagvormittag am Kreisverkehr an der Ulmer Straße ruhig. Nicht aber kurz vor dem Oldtimertreffen des Automobilclubs Babenhausen (ACB). Von allen Richtungen schlängelten sich historische Raritäten – angefangen bei einer breiten Palette an Oldtimer-Autos über Mopeds und Motorräder bis zu Rennfahrzeugen und Ami-Schlitten – zum Betriebshof der Firma Brandner und dem Parkplatz vor dem Netto-Markt. Bereits vor der Mittagszeit war dort kein freier Stellplatz mehr zu finden. Rund 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der näheren und weiteren Umgebung präsentierten ihre Juwelen.

Trotz schweißtreibender Temperaturen strömte unzählige Besucherinnen und Besucher zum Ausstellungsgelände, auf dem die teilweise restaurierten und sorgsam gepflegten Fahrzeuge im Sonnenlicht geradezu um die Wette glänzten. Viele der chromblitzenden Oldtimer, die oftmals deutlich älter als ihre derzeitigen Besitzer sind, luden zum Bewundern und Fachsimpeln ein. Bereitwillig wurden Auskünfte erteilt, die Hauben der Automobile geöffnet, Motoren begutachtet oder einfach auch passende Accessoires gezeigt.

