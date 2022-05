Wellküren in Babenhausen: Ein atemloser Abend mit geistreicher Schärfe

Plus Lockdowns und Corona-Einschränkungen haben den Wellküren keinen Maulkorb verpasst. Das beweisen die drei Schwestern bei ihrem Auftritt in Babenhausen.

Dass sie während ihres zweijährigen coronabedingten Auftrittsverbots den Applaus vermisst haben, ist verständlich. Aber die Feststellung "Alle sand aus der Übung" trifft auf die drei Schwestern Bärbi, Burgi und Moni überhaupt nicht zu. Bei ihrem Auftritt im Theater am Espach in Babenhausen beweisen die Wellküren, dass selbst der Lockdown ihnen keinen Maulkorb verpassen konnte. Denn Deutschlands dienstälteste Girl-Group präsentiert sich lässiger, kraftvoller und scharfkantiger denn je. Im aktuellen Programm "Des werd scho wieder" überzeugt das Trio mit mitreißender Spielfreude, geistreicher Schärfe und fetziger Musik.