Willkommen im Babenhauser Weihnachtswunderland!

Rosemarie Glaßl liebt es, ihr Haus mit Lichtern, Rentieren, Tannen und anderer Dekoration zu schmücken. Das wissen auch die vielen Menschen, die sie im Advent besuchen.

Von der Straße aus sieht man ein Leuchten und Glitzern. Wenn man sich dem Garten von Rosemarie Glaßl dann nähert, weiß man zuerst gar nicht, wohin man blicken soll. Bäume, Büsche und Zäune sind mit bunten, teilweise blinkenden Lichterketten geschmückt. Den Mittelpunkt der Pracht bildet die Terrasse. Dort wird man von einem an der Wand hängenden, singenden Elch, einem tanzenden Tannenbaum und einem mit dem Hintern wackelnden Rentier mit Melodien begrüßt. Schon fühlt man sich wie im Weihnachtswunderland.

Rosemarie Glaßl liebt es, wenn es in der Advents- und Weihnachtszeit um sie herum hell ist, funkelt und glänzt. "Das bin ich aus meiner Kindheit gewohnt. Meine Mutter hat großen Wert darauf gelegt, dass zum Fest alles stimmungsvoll geschmückt war", berichtet sie. Diese Familientradition pflegt auch die 74-Jährige seit vielen Jahren mit Begeisterung. Bereits Anfang November beginnt sie mit den Vorbereitungen. Sie kramt Lichterketten, Kugeln, Sterne, Rentiere, Engel und Nikoläuse aus Regalen, Schränken und Truhen und kombiniert alles möglichst effektvoll. "Ich mache das langsam und gemütlich, je nachdem, wie ich es zeitlich unterbringe."

Alles funkelt und glitzert im und um das Haus Glaßl

Weil fast jedes Jahr ein paar neue Details dazu kommen, sieht die Weihnachtslandschaft im und um das Haus Glaßl in Babenhausen immer ein wenig anders aus. "Da es heutzutage so viele schöne Sachen gibt, muss ich mich oft zusammenreißen, um nicht noch mehr einzukaufen", sagt die Rentnerin. Aber manchmal könne sie einfach nicht widerstehen und greife zu. Um ihre Bäume mit Lichterketten und anderer Dekoration zu schmücken, ist Rosemarie Glaßl früher sogar selbst hoch ins Geäst geklettert. Diese Arbeiten übernehmen jetzt ihre Tochter, der Schwiegersohn oder die Enkel.

Pünktlich zum 1. Dezember muss alles fertig sein. Denn dann melden auch schon Nachbarn, Freunde sowie ehemalige Klassenkameraden und Arbeitskolleginnen ihre Besuche an. Viele bringen ihre Enkelinnen und Enkel mit. "Wenn ich dann leuchtende Kinderaugen und die Freude der Erwachsenen sehe, bin ich glücklich", sagt die Seniorin. Noch vor einigen Jahren hat sie sämtliche Lichter täglich um 17 Uhr eigenhändig ein- und in den späten Abendstunden wieder ausgeschaltet. "Jetzt mache ich das ganz einfach mit dem Sprachassistenten Alexa." An den Stromverbrauch der aufwändigen Beleuchtung denkt sie nicht, sagt sie: "Ich habe Leuchtdioden, die wenig Energie benötigen."

Bis zum Dreikönigstag gehen im Haus der Babenhauserin die Gäste ein und aus

Der 5. oder 6. Dezember ist für Rosemarie Glaßl ein besonderes Datum. An diesem Abend verkleidet sie sich traditionell als Nikolaus und ihre Tochter als Knecht Ruprecht. Obwohl sie mittlerweile Teenager sind, spielen die Enkel immer noch gerne mit. Erst wenn sie das Lied "Lasst uns froh und munter sein" gesungen haben, dürfen sie ihre Nikolaussäckchen entgegennehmen.

In den Wochen vor Weihnachten bis zum Dreikönigstag gehen im Haus der Babenhauserin die Gäste ein und aus. Viele bleiben nach Besichtigung des Weihnachtswunderlands noch zum geselligen Beisammensein. "Wenn sich alle freuen, lächeln und strahlen bin ich richtig glücklich", sagt Glaßl.