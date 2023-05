Zum Geburtstag des Seniorenheims serviert das Pflege-Team Cocktails

Im Januar 2000 wurde das ehemalige Babenhauser Krankenhaus geschlossen und später zum Kreisaltenheim umgebaut. Jetzt wurde ein kleines Jubiläum gefeiert.

Fröhliche Stimmung im Kreisseniorenwohnheim St. Andreas: Zum 20-jährigen Bestehen der Einrichtung feierten Bewohnerinnen und Bewohner einen Nachmittag lang zusammen mit Angehörigen, dem Pflegeteam sowie Besuchern aus öffentlichem und kirchlichem Leben. Während Josef Oehl und Edmund Gauder für den musikalischen Schwung sorgten, servierte das Küchenteam ein reichhaltiges Kuchen- und Torten-Buffet sowie das Pflegeteam leckere Cocktails. Als Vertreter des Landrats brachte Michael Helfert Blumen.

Im Januar 2000 wurde das ehemalige Babenhauser Kreiskrankenhaus aus Kostengründen geschlossen und in den folgenden Jahren zum Kreisaltenheim St. Andreas umgebaut. Die feierliche Einweihung fand am 25. Juli 2003 statt. Später wurde die vom Landkreis Unterallgäu getragene Einrichtung zum Kreisseniorenwohnheim St. Andreas umbenannt. Dieses verfügt derzeit über 62 Plätze für pflegebedürftige Seniorinnen und Senioren, darunter zwei feste Kurzzeitpflegeplätze. Insgesamt 85 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich um das Wohlergehen der Bewohner. Fast alle notwendigen Leistungen werden im Haus ausgeführt, die Mahlzeiten in der eigenen Großküche zubereitet sowie die Kleidung vor Ort gewaschen.

Seit Anfang Mai ist Julia Speth neue Heimleiterin

Nach dem Ausscheiden von Barbara Mösle im Jahr 2020 hat Pflegedienstleiterin Olga Trunzev mehr als zwei Jahre lang auch die Aufgaben der Heimleitung übernommen. Anfang Mai 2023 wurde die Position der Heimleitung von Julia Speth übernommen.