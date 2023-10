Bebenhausen

18:00 Uhr

Ein neues Baugebiet entsteht in Bebenhausen

An der Talstraße in Bebenhausen soll in Richtung Süden ein neues Baugebiet entstehen. Rechts und links der Straße ist eine Bebauung vorgesehen.

Plus Im Ortsteil Bebenhausen sind neue Bauplätze geplant. Der Gemeinderat legt fest, welche Gebäude erlaubt sein werden.

Im Kettershauser Ortsteil Bebenhausen soll ein neues Baugebiet entstehen. Der entsprechende Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan mit der Bezeichnung "Bebenhausen – Talstraße Süd" fiel bei der Gemeinderatssitzung einstimmig. Zuvor gab Katharina Matysik vom Planungsbüro Daurer und Hasse einen kurzen Überblick über die Planung.

Das Gebiet befindet sich ortsauswärts von der Talstraße in Richtung Babenhausen, also Richtung Süden. Die Fläche umfasst rund 10.500 Quadratmeter und schließt sich an die bestehende Wohnbebauung der Talstraße an. Einzel- und Doppelhäuser sind hier vorgesehen. Die Wand- und Gesamthöhe bezifferte sie mit sechs beziehungsweise zehneinhalb Meter. Sattel-, Walm- und Zeltdächer sollen erlaubt sein. Die Firstrichtung der Häuser soll rechtwinklig zur Straße sein. Zur Straße soll ein Abstand von fünf Metern eingehalten werden. Eine Ortseingrünung ist am westlichen und südlichen Rand vorgesehen.

