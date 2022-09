Friedhof in Bellenberg bekommt weitere Anlage für Urnengräber

Lokal Der Gemeinderat reagiert damit auf die gestiegene Nachfrage. Was genau beschlossen wurde.

Gemeinschaftsgrabanlagen mit Platz für einzelne Urnenbestattungen, die gärtnerisch gestaltet werden, erfreuen sich in Bellenberg immer größerer Beliebtheit. Daher hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen, ein weiteres Feld mit zwei Reihen für je 15 Edelstahlröhren auf dem gemeindlichen Friedhof anzulegen.