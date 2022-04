Bellenberg

vor 46 Min.

Kinderbetreuung am Freitagnachmittag in Bellenberg bleibt – wird aber teuer

Das Haus des Kindes "Guter Hirte" in Bellenberg ist derzeit in Platznöten.

Plus Die Erzieherinnen können das Pensum eigentlich kaum noch stemmen. Trotzdem will der Gemeinderat Bellenberg die lange Freitagsöffnung im Kindergarten beibehalten.

Von Regina Langhans

Das Haus des Kindes „Guter Hirte“ in Bellenberg platzt aus allen Nähten: Weil so viele Kinder die Einrichtung besuchen, hat schon ein Interimskindergarten mit zwei zusätzlichen Gruppen den Betrieb aufgenommen. Der Gemeinderat will die Betreuung am Freitagnachmittag bis 17 Uhr aufrechterhalten – notfalls durch stundenweise dazu geholte Fachkräfte von auswärts. Denn das Personal ist auch in Bellenberg knapp.

