Mit dem "Gängele" wird wichtige Achse in Bellenberg neu geplant

Plus Die Bellenberger Gemeinderäte legen sich auf einen künftigen Bebauungsplan "Ortsmitte III" auf den Bereich zwischen Kirche und Schule fest.

Der Gemeinderat Bellenberg geht einen weiteren Abschnitt innerhalb des Kapitels Ortsüberplanung an: Betroffen sind Bereiche zwischen Bahnhofstraße und Pfarrer-Hölch-Straße, eingegrenzt im Westen von der Bahnlinie und im Osten von der Staatsstraße 2031. Das Gremium beschloss einstimmig, dazu einen Bebauungsplan "Ortsmitte III" aufzustellen, und verhängte über das Gebiet eine Veränderungssperre, die zwei Jahre Gültigkeit besitzt.