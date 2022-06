Ziegelwerk Bellenberg investiert 1,6 Millionen Euro in neue Anlage

Das Ziegelwerk Bellenberg hat eine neue Rauchgasreinigungsanlage in Betrieb genommen. Warum eine solche wichtig ist, um die Produktion nachhaltiger zu machen.

Das Ziegelwerk Bellenberg hat rund 1,6 Millionen Euro in eine neue Rauchgasreinigungsanlage investiert. Eine solche ist dazu da, um die organische Schadstoffe, die beim Brennen der Ziegel entstehen, zuverlässig beseitigen zu können. Ziel ist am Ende also eine reinere Luft. Die neue Anlage mit ihren ineinandergreifenden silberfarbenen Rohren ersetzt die bisherige aus den 1990er-Jahren.

Das Ziegelwerk erklärt in einer Mitteilung, wie die Anlage funktioniert. Zunächst muss die etwa 150 bis 200 Grad Celsius heiße Abluft zur Rauchgasnachverbrennung auf etwa 800 Grad Celsius erhitzt werden. Dazu wird die Abluft des Tunnelofens, in dem die Ziegel gebrannt werden, mit Unterdruck angesaugt und anschließend durch die unterschiedlichen Kammern der neuen Anlage geleitet und gereinigt. "Dank bewährter Drei-Kammer-Technologie ist es auch in Zukunft möglich, dauerhaft eine hohe Luftreinheit zu erzielen und die gesetzlichen Grenzwerte deutlich zu unterschreiten", teilt die Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG mit.

Überschüssige Energie wird im Ziegelwerk Bellenberg wieder genutzt

Die neue Anlage arbeitet nach dem Prinzip der thermisch regenerativen Rauchgasreinigung. Vorteil des Verfahrens ist, dass praktisch keine Primärenergie zum Erhalt der Verbrennungstemperatur benötigt wird: Der Prozess läuft "autotherm" ab, bereits bei niedriger Schadstoffbeladung. "Bei steigenden Konzentrationen kann die überschüssige Energie sogar ausgekoppelt und für andere Beheizungszwecke verwendet werden", so das Ziegelwerk.

Ein Wärmetauscher entzieht der gereinigten Abluft Wärmeenergie und kühlt diese auf etwa 150 Grad Celsius ab, ehe sie über einen Kamin als saubere Luft nach außen abgeleitet wird. Die zurückgewonnene Energie wird unmittelbar wieder dem Produktionsprozess zugeführt: Sie dient der Trocknung der Ziegel. "Durch den Einsatz des Wärmetauschers werden rund ein Fünftel des Primärenergiebedarfs eingespart und der CO2-Ausstoß in gleicher Höhe gesenkt", teilt das Ziegelwerk mit.

Das Unternehmen bezeichnet die moderne Rauchgasreinigungsanlage und den Wärmetauscher als wichtige Bausteine in seinem Umweltkonzept, das seit rund 30 Jahren durch intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeit am Standort Bellenberg vorangetrieben werde. Das Bauen mit Ziegeln soll nachhaltiger werden. (AZ)

