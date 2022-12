Im Theater Biberach gibt es im Januar wieder etwas zu lachen

Plus "Mit Cash ... und ewig rauschen die Gelder" führt das Theater Biberach im Januar 2023 eine Komödie auf. Dabei sind nicht nur arrivierte Schauspieler mit von der Partie.

Mein lieber Schwan! Blickt Erich Schwan eigentlich selber noch durch bei all seinen Schwindeleien? Ihm muss doch schon ganz schwindlig zumute sein. Wem jetzt Lustiges schwant, der liegt richtig. Denn: Mit "Cash … und ewig rauschen die Gelder" von Michael Cooney bringt der Theaterkreis Biberach-Asch nach zwei Jahren coronabedingter Pause im Januar wieder ein witzig-spritziges Stück auf die Bühne des historischen Stadttheaters Weißenhorn. "Unsere Spezialität sind Verwechslungskomödien", sagt Spielleiter Stephan Einfalt.