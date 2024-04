Buch

Buch steckt viel Geld in Sanierungen

Plus Im Haushalt sind unter anderem Ausgaben für die Instandsetzung einer desolaten Straße und Arbeiten an Rathaus und Schule vorgesehen. Die Schulden steigen.

Von Claudia Bader

Eine um 500.000 Euro gestiegene Kreisumlage und 300.000 Euro weniger Schlüsselzuweisungen. Mit diesem Fehlbetrag von 800.000 Euro ist der Markt Buch ins Haushaltsjahr 2024 gestartet. "Trotzdem stehen wir nicht schlecht da", sagte Bürgermeister Markus Wöhrle bei den Etatberatungen. Schließlich habe man mit Augenmaß gewirtschaftet und während der laufenden Amtsperiode den gemeindlichen Schuldenstand um 780.000 Euro reduziert. "Wir machen unsere Hausaufgaben und sind auch für 2024 gut gerüstet", blickt der Rathauschef optimistisch in die Zukunft.

Ohne Diskussion und gegen eine Stimme verabschiedete der Marktrat den Haushaltsplan 2024. Der Finanzplan für die kommenden Jahre wurde einstimmig beschlossen. Unter Berücksichtigung aller Eventualitäten sei der Etat mit einem Gesamtvolumen von 14,5 Millionen durchgehend auf Sicherheit sowie unter Berücksichtigung von Einsparpotentialen gebaut, sagte Wöhrle. Für die Sanierung des Wasserhochbehälters sei noch ein Rest in Höhe von 200.000 Euro zu zahlen. Für das Wohnquartier am Herdweg stehen heuer Ausgaben von rund 600.000 Euro an sowie für die notwendige Instandsetzung der desolaten Ortsverbindungsstraße von Halbertshofen nach Christertshofen 300.000 Euro.

