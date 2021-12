Friedhofsgebühren in Buch steigen beträchtlich

Plus Die Gemeinde Buch hat über mehrere Jahre keine Erhöhung veranlasst. Deshalb steht nun eine deutliche Kostensteigerung für die Nutzer an.

Zum 1. Januar 2022 werden sich die Friedhofsgebühren für den Bucher Friedhof deutlich erhöhen. Der Grund: Die letzten Berechnungen fanden zum 1. Januar 2015 und damit vor sieben Jahren statt. Dies entspreche dem doppelten Kalkulationszeitraum wie üblich und bringe deshalb vergleichsweise hohe Steigerungssätze mit sich, informierte Bürgermeister Markus Wöhrle den Marktrat. Dieser hatte den Auftrag für die Berechnung bereits im Februar 2021 an ein Münchner Unternehmen vergeben.