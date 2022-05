Buch

vor 32 Min.

In Buch entsteht ein neues Wohnbaugebiet mit 36 Grundstücken

Plus Am Herdweg in Buch ist neues Bauland für Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser geplant. Die Marktgemeinde steckt mitten in den Vorbereitungen.

Von Claudia Bader

Wegen seiner verkehrsgünstigen Lage, dem Angebot an Arbeitsplätzen und einer guten Infrastruktur gilt der Markt Buch mit seinen Ortsteilen als ein attraktiver Wohnstandort. Dies sei an der Nachfrage nach Bauland erkennbar, sagte Bürgermeister Markus Wöhrle. Nun will die Marktgemeinde weiteres Bauland für Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser am südwestlichen Ortsrand von Buch schaffen.

