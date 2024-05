Marktgemeinde trifft weitere Vorkehrungen für große Stromausfälle

Plus Eine Vereinbarung mit dem Betreiber der Automatentankstelle in Buch stellt sicher, dass kommunale Fahrzeuge auch im Notfall mit Kraftstoff befüllt werden.

Sollte es zu einem flächendeckenden und länger anhaltenden Stromausfall kommen, will der Markt Buch gut gerüstet sein. Um dies sicherzustellen, besprach der Marktrat bereits im Dezember 2022 erste Maßnahmen und fasste mehrere Beschlüsse. Mittlerweile wurden verschiedene Notstromaggregate besorgt, wie Bürgermeister Markus Wöhrle die Markträtinnen und Markträte informierte. Diese trafen in der jüngsten Sitzung weitere Entscheidungen, die im Falle einer Katastrophe zum Tragen kommen sollen.

Einstimmig entschied sich das Gremium für eine Vereinbarung mit dem Betreiber der Automatentankstelle in Buch. Laut dieser sollen die Notstromaggregate sowie die kommunalen Fahrzeuge von Feuerwehr, Bauhof und Wasserwerk im Notfall mit Kraftstoff versorgt werden können. Dies stelle für die Kommune eine gewisse Grundhandlungsfähigkeit sicher, sagte der Rathauschef.