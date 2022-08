Musikvereine Buch und Obenhausen gründen eine Spielgemeinschaft

Aus zwei Kapellen wird eine: Die Ensembles aus Buch und Obenhausen haben sich zusammen geschlossen. Bald kann man die Musikerinnen und Musiker gemeinsam erleben.

Gemeinsame Projekte haben die beiden Kapellen aus Buch und Obenhausen in der Vergangenheit immer wieder gestartet. Jetzt entsteht daraus ein gemeinsamer Weg in die Zukunft: Obenhausener und Bucher Musikanten musizieren in Zukunft zusammen unter dem Namen "Blasmusikfreunde Buch & Obenhausen - Musik verbindet".

Bei der Generalversammlung der Musikkapelle Obenhausen sei der Zusammenschluss offiziell bestätigt worden, heißt es in einer Pressemitteilung der beiden Vereine. Gründe für den Zusammenschluss gebe es viele, ausschlaggebend seien jedoch die Spielfähigkeit und der Spaß am Musizieren.

Die Musikkapellen wurden auch durch die Corona-Zeit immer kleiner

Wie bei vielen anderen Vereinen macht der Mitgliederschwund auch vor den Musikvereinen nicht halt. So war es auch hier im Laufe der Jahre dazu gekommen, dass die Reihen in den Kapellen immer dünner wurden. Die Corona-Zeit verstärkte diesen Effekt noch weiter. Die beiden Kapellen bekamen den Mangel an Musizierenden in dieser Zeit besonders stark zu spüren und mussten damit kämpfen, die Spielfähigkeit und, viel wichtiger, den Spaß am Musizieren zu erhalten.

Deshalb gingen die Vorstände beider Vereine aufeinander zu, um vorerst ein gemeinsames Projektorchester ins Leben zu rufen. Unter der Leitung der Dirigenten Erhard Schneider (MVG Buch) und Ann-Kathrin Förg (MK Obenhausen) wurde dieses Projekt von den Musikern überaus positiv wahrgenommen. Dadurch ermutigt hatten die Kapellen direkt weitere Projekte für die Zukunft geplant, die auch bereits durchgeführt wurden.

In Obenhausen ist der nächste gemeinsame Auftritt

Der Zusammenschluss zu einer Spielvereinigung steht mittlerweile fest. Trotzdem blieben die beiden Vereine weiterhin unabhängig, betonen die Verantwortlichen. Sie werden auch finanziell getrennt existieren, und vereinsinterne Strukturen sollen jeweils ebenfalls erhalten bleiben.

Wer sich selbst einen Eindruck verschaffen will, wie die beiden Musikkapellen vereint klingen, kann das beim Fest der Vereine an Mariä Himmelfahrt, 15. August, in Obenhausen tun. Hier werden die Blasmusikfreunde ab 11 Uhr für die Besucherinnen und Besucher spielen. (AZ)