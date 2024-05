Neuer Radweg soll eine Lücke in Buch schließen

Eine zusätzliche Strecke könnte die Verkehrssicherheit in Buch erhöhen. Der Marktrat hat die notwendigen Planungsleistungen einstimmig vergeben.

Um die Verkehrssicherheit von Radfahrern und Fußgängern zu verbessern, soll zwischen der Bürgermeister-Graf-Straße und der Fuggerstraße in Buch ein Geh- und Radweg entstehen. Zur Finanzierung nutzt der Markt Buch das Sonderprogramm Stadt und Land des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr. Nach einer ersten Kalkulation rechne man mit einem Investitionsbedarf in Höhe von 217.000 Euro, dem ein staatlicher Zuschuss in Höhe von 75 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten gegenüberstehe, informierte Bürgermeister Markus Wöhrle. Die für den Geh- und Radweg notwendigen Planungsleistungen vergab der Marktrat einstimmig.

Mehr Radfahrer und Fußgänger durch neues Baugebiet in Buch erwartet

Vor Kurzem habe der Landkreis Neu-Ulm ein Alltagsradwegenetz mit Potentialstrecken entwickeln lassen. Dieses Konzept weise innerhalb des Bucher Gemeindegebiets auf der Linie der Fabrikstraße zwei als Netzlücken deklarierte innerörtliche Verbindungen auf. Insbesondere der nördliche der beiden Wegabschnitte ist laut Rathauschef für die zukünftige städteplanerische Entwicklung von Bedeutung.

Da die Erschließung des Baugebiets „Am Herdweg“ einen nicht unerheblichen Verkehrsfluss von Radfahrern und Fußgängern über die Fabrikstraße in Richtung Norden mit sich bringen werde, müssten diese Verkehrsströme sinnvoll gelenkt werden, sagte Wöhrle. Durch den Ausbau des rund 500 Meter langen Wegabschnitts könne man zu Fuß oder auf dem Fahrrad gefahrlos bis zur Kreuzung von Fuggerstraße und Gewerbestraße gelangen. Von dort bestehe bereits die Anbindung an den Gewerbepark mit Verbrauchermarkt. Perspektivisch könne man diesen Radweg in Richtung Osten zum Bauernfeldweg fortsetzen, sagte Wöhrle.